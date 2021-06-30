Росіяни знову "братаються" з нами після успіху збірної України: "билися до останнього"

"Українці-молодці! Показали європейський футбол: класно грали і билися до останнього", - сказав чиновник в коментарі виданню "Чемпіонат".

Він каже, що у чвертьфіналі Євро 2020 наших футболістів очікує складна гра з англійцями.

"Але наші сусіди зараз на такому підйомі, що очікувати можна все що завгодно", - розплився в компліментах Свищев.

Також він сказав, що "величезна кількість росіян досі підтримує збірну України".

"Більш того, після вильоту нашої команди серця і симпатії російських уболівальників прикуті саме до української команди", - резюмував росіянин.

Додамо, що саме Свищев найбільше скаржився УЄФА на форму нашої збірної.