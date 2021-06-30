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Росіяни знову "братаються" з нами після успіху збірної України: "билися до останнього"

Автор: Styler

Успіх збірної України на Євро 2020 не дає спокою росіянам. Особливо - чиновникам і політикам з Держдуми РФ.

Так, скандальний член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді Дмитро Свищев, який нещодавно пропонував провести матч Росія - Україна, "щоб зрозуміти, хто сильніший", тепер розхвалює нашу національну дружину.

"Українці-молодці! Показали європейський футбол: класно грали і билися до останнього", - сказав чиновник в коментарі виданню "Чемпіонат".

Він каже, що у чвертьфіналі Євро 2020 наших футболістів очікує складна гра з англійцями.

"Але наші сусіди зараз на такому підйомі, що очікувати можна все що завгодно", - розплився в компліментах Свищев.

Також він сказав, що "величезна кількість росіян досі підтримує збірну України".

"Більш того, після вильоту нашої команди серця і симпатії російських уболівальників прикуті саме до української команди", - резюмував росіянин.

Додамо, що саме Свищев найбільше скаржився УЄФА на форму нашої збірної.

Раніше ми писали, що на матчі Україна - Швеція знатно провчили фаната з російським прапором.

Також не так давно росіяни похвалилися унікальним досягненням українського футболіста.

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