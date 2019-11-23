Росія продовжує справу Сталіна: Порошенко вшанував пам'ять жертв Голодомору (відео)

Порошенко в Канаді вшанував пам'ять жертв Голодомору (Фото: колаж РБК-Україна)

Порошенко заявив, що спроби Кремля знищити Україну приречені на провал

Петро Порошенко в День пам'яті жертв голодоморів заявив, що сталінський режим навмисно намагався знищити покоління українців, і зараз РФ під керівництвом Кремля продовжує справу диктатора і "вождя народів". Про це йдеться в повідомленні народного депутата і екс-президента України на сторінці в Facebook 23 листопада.

Політик додав, що російська влада має таку саму мету: знищити Україну як державу і українців як націю.

Порошенко вшанував пам'ять загиблих біля пам'ятника українців, які приїхали в кінці XIX століття до Канади. Монумент знаходиться в Галіфаксі - там зараз проходить Міжнародний форум безпеки. Колишній президент зазначив, що Канада була однією з перших країн, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Петро Порошенко в Канаді вшанував пам'ять жертв голодоморів в Україні (Фото: скріншот)

"Мета нашої делегації - тримати світову коаліцію навколо України для рішучої відсічі російської агресії", - наголосив він.

Також Порошенко висловив впевненість, що спроби Кремля знищити Україну приречені на провал.

"Але як тоді українська нація відродилася, так і зараз нічого у них не вийде. Які б інструменти вони не використовували: гібридну агресію, зовнішню збройну агресію, намагання розколоти державу, знищити зсередини - Україна об’єднається і відродиться", - заявив нардеп і лідер партії "Європейська солідарність".

Порошенко додав, що в День пам'яті жертв голодоморів мільйони українців по всьому світу запалили свічку пам'яті та помолилися за кожного, хто невинно загинув під час цієї страшної трагедії - Голодомору-Геноциду українського народу.

"Україна пам'ятає", - сказав п'ятий президент.

Відео: Петро Порошенко в Канаді вшанував пам'ять жертв голодоморів в Україні