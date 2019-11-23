Россия продолжает дело Сталина: Порошенко почтил память жертв Голодомора (видео)

Порошенко в Канаде почтил память жертв Голодомора (Фото: коллаж РБК-Украина)

Порошенко заявил, что попытки Кремля уничтожить Украину обречены на провал

Петр Порошенко в День памяти жертв голодоморов заявил, что сталинский режим намеренно пытался уничтожить поколения украинцев, и сейчас РФ под руководством Кремля продолжает дело диктатора и "вождя народов". Об этом говорится в сообщении народного депутата и экс-президента Украины на странице в Facebook 23 ноября.

Политик добавил, что российские власти имеют такую же цель: уничтожить Украину как государство и украинский как нацию.

Порошенко почтил память погибших возле памятника украинцев, которые приехали в конце XIX века в Канаду. Монумент находится в Галифаксе - там сейчас проходит Международный форум безопасности. Бывший президент отметил, что Канада была одной из первых стран, которая признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Петр Порошенко в Канаде почтил память жертв голодоморов в Украине (Фото: скриншот)

"Цель нашей делегации - держать мировую коалицию вокруг Украины для решительного отпора российской агрессии", - подчеркнул он.

Также Порошенко высказал уверенность, что попытки Кремля уничтожить Украину обречены на провал.

"Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри - Украина объединится и возродится", - заявил нардеп и лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко добавил, что в День памяти жертв голодоморов миллионы украинцев по всему миру зажгли свечу памяти и помолились за каждого, кто невинно погиб во время этой страшной трагедии - Голодомора-Геноцида украинского народа.

"Украина помнит", - сказал пятый президент.

Видео: Петр Порошенко в Канаде почтил память жертв голодоморов в Украине