Росія - агресор: реакція мережі на важливі слова Зеленського

Володимир Зеленський вперше назвав Російську Федерацію агресором. Про це президент України заявив під час доповіді на IT-конференції iForum. Користувачі мережі неоднозначно відреагували на те, що новий глава держави окреслив свою позицію щодо РФ.

До речі, на офіційному сайті президента з'явилася петиція зі збором голосів за відставку Володимира Зеленського. Автор електронного документа дорікає новообраному президенту в тому, що він не позначив курс, за яким повинна йти Україна і вже почав розчаровувати своїх виборців.

Зеленський сказав, що згідно зі звітом ООН про розвиток електронного уряду за 2018 рік, Україна програє ряду країн, в тому числі і країнам колишнього СРСР.

"Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору", - заявив він.

Цим висловлюванням він викликав оплески серед присутніх на конференції.

Зеленський назвав Росію агресором (відео: YouTube/112 Україна)

Користувачі мережі активно коментують висловлювання президента України. Крім усього іншого коментатори засуджують те, що Зеленський виступав на мові країни-агресора.

Справжній народний Президент! Просто ми до такого не звикли! Всі попередні були "правителями, царями", а Порошенко взагалі себе не менше, ніж "імператором" уявив, треба звикати до народовладдя!

Нарешті! І року не пройшло...

Я здивована оплескам і оваціям освічених людей на цьому форумі Зеленському. Вже за те, що він говорив російською, повинні були освистати.

Після невиконання своїх обіцянок знову йому повірити важко.

Публічно, але не до кінця... Як би назвав агресором... Може бути РФ...

Зеленський назвав Росію агресором (скрін: facebook.com)

Я хоч не голосував за тебе, але що публічно сказав, мені дуже подобається!

Ну і що? Українці вже 5 років це роблять... Це сенсація, або новина?

Тоді навіщо придумувати референдум?

А "референдум" примирення з агресором навіщо тоді?

Зараз просто злякався - такий, пішов на опір.

До речі, українці в мережі бурхливо відреагували на ініціативу команди Зеленського про проведенні референдуму про діалог з РФ.

Нагадаємо, лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що змінив би в Україні насамперед, будучи на місці президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що Google відмовляється визнавати Зеленського президентом України.