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У Росії перестали працювати деякі сайти держорганів після уповільнення Twitter

Новость на русском → Росія, Середа 10 березня 2021 12:25
У Росії перестали працювати деякі сайти держорганів після уповільнення Twitter Фото: проблеми з роботою сайтів виникли після блокування роботи Twitter (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

В Російській Федерації перестали працювати частина сайтів органів державної влади. Це відбулося на тлі уповільнення роботи Twitter в Росії.

Про це повідомляє ТАСС.

Зокрема, після уповільнення Twitter перестали працювати наступні сайти:

  • найбільший в Росії провайдер "Ростелеком";
  • уряду;
  • Кремля;
  • Роскомнадзору;
  • Ради безпеки РФ;
  • Мінекономіки;
  • Мінпромторгу.

Сайт Ради Федерації працює з перебоями. Також спостерігалися проблеми в роботі сайтів МВС і Держдуми, але через деякий час їх робота була відновлена.

В "Ростелекомі" пояснили, що причиною збою стали проблеми у функціонуванні обладнання. У зв'язку зі збоєм 93% користувачів не можуть підключитися до інтернету, у 4% спостерігається збій у роботі всіх сервісів, 1% відчуває проблему з телебаченням.

"Стався збій в роботі обладнання. Проблема локалізується. Найближчим часом працездатність мережі буде відновлена", - сказали в компанії.

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не помітив збоїв у роботі сайтів, але не виключив, що це можливо.

"Я читав про цих повідомленнях. Ми не змогли їх якось підтвердити методом безпосереднього апробування, але, можливо, (сталися - ред.) якісь збої. Напевно, Мінзв'язку дасть якісь пояснення. Поки не маємо інформації на цей рахунок", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи не пов'язують в Кремлі такі збої з повідомленнями про плани США здійснити кібератаки на внутрішні системи російської влади.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомляв, що США в найближчі три тижні планують здійснити кілька кібератак проти Росії у відповідь на злом американських урядових мереж минулого року.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні влада РФ заявили про те, що починають "уповільнення" роботи Twitter і погрожують повним блокуванням сецмережі.

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