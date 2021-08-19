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У Росії впав ще один винищувач, льотчик не вижив

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Росія, Четвер 19 серпня 2021 00:41
У Росії впав ще один винищувач, льотчик не вижив Фото: у Росії розбився Міг-29 (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

У Росії розбився ще один військовий літак-винищувач. В результаті авіакатастрофи не вижив льотчик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

За даними Південного військового округу Міноборони РФ, аварія винищувача МіГ-29 сталася в Астраханській області.

"Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту", - повідомили в прес-службі округу.

За попередніми даними, аварія сталася через відмову техніки.

"Для встановлення причин катастрофи до місця падіння направлена комісія Головного командування Повітряно-космічних сил", - додали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, що раніше під Москвою розбився Іл-112в. Три члени екіпажу загинули.

Раніше повідомлялося, що у Росії розбився вертоліт з туристами. Причиною аварії назвали відмову двигуна і помилка пілотування.

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