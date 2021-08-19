У Росії впав ще один винищувач, льотчик не вижив
У Росії розбився ще один військовий літак-винищувач. В результаті авіакатастрофи не вижив льотчик.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
За даними Південного військового округу Міноборони РФ, аварія винищувача МіГ-29 сталася в Астраханській області.
"Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту", - повідомили в прес-службі округу.
За попередніми даними, аварія сталася через відмову техніки.
"Для встановлення причин катастрофи до місця падіння направлена комісія Головного командування Повітряно-космічних сил", - додали в Міноборони РФ.
Нагадаємо, що раніше під Москвою розбився Іл-112в. Три члени екіпажу загинули.
Раніше повідомлялося, що у Росії розбився вертоліт з туристами. Причиною аварії назвали відмову двигуна і помилка пілотування.