У Росії пофантазували про українця Усика: дай бог

Бій-реванш Мурата Гассієва і "танцюючого боксера" Олександра Усика може відбутися. З такими фантазіями виступив генсек Федерації боксу РФ Умар Кремлєв.

Зазначимо, що Кремлєв регулярно у своїх інтерв'ю говорить про те, що хоче бачити реванш Гассієва проти українця. Перша спроба домовитися з менеджерами Усика була відразу після першого бою. Але тоді промоутер українця Олександр Карасюк відповів росіянину, що для того, щоб організувати поєдинок з Гассієвим, "повинні скластися взаємовигідні обставини".

Тепер же в інтерв'ю ТАСС Кремлєв знову заговорив про Усика. Більш того, він висловив упевненість, що росіянин зможе перемогти в цьому поєдинку.

"Дай бог, щоб зараз Мурат швидко відновився і почав проводити поєдинки. Так, Олександр хороший боксер і спортсмен, але у мене є віра, що Мурат може виграти цей бій. Тому я і хочу побачити реванш - щоб поставити крапку в протистоянні", - заявив він.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Мурата Гассієва у фіналі першого розіграшу Всесвітньої боксерської суперсерії. Той бій відбувся 21 липня 2018 року в спортивному комплексі "Олімпійський" у Москві, тому тисячі росіян наживо спостерігали, як наш спортсмен б'є їх улюбленця.

Тим часом наш суперважковаговик готується до свого поєдинку проти британського боксера. Як відомо, Олександр Усик проведе бій проти британця Дерека Чісори 31 жовтня в Лондоні.