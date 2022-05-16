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У Росії можуть скасувати "Пісню року". Вона трималася лише на українських артистах

"Пісня року" в РФ йде в забуття (фото: соцмережі)
Автор: Світлана Мащенко

"Пісня року" в 2022 році може не відбутися через відсутність в РФ артистів, які можуть заслужено отримати звання дійсно кращих. Всі придатні співаки або виїхали з Росії, або висловилися проти війни в Україні, або ж - це самі українці, наприклад, Віра Брежнєва, Софія Ротару та інші.

Про це розповів музичний критик Павло Рудченко в інтерв'ю виданню "Абзац".

Як відомо, багато іменитих артистів в РФ вважаються "небажаними". І Кремль заборонив організаторам давати їм майданчики для виступів.

"Валерій Меладзе, Настя і Потап, Віра Брежнєва, Софія Ротару, Іван Дорн. Це артисти, яких ми добре знаємо, але які показали свою позицію на противагу офіційній, проти нашої країни, нашої влади, наших людей", - сказав Рудченко.

У "список небажаних" він також відніс Лоліту і незмінного ведучого "Пісні року" Сергія Лазарєва, який "відмовився поїхати і поспілкуватися з біженцями з Донбасу", за що його "виключили зі списку артистів, які гастролюють по країні".

Але справа в тому, що саме за великим рахунком шоу в останні роки трималося саме на українських зірках.

"Я навіть не розумію, чи буде цей фестиваль цього року. Зазвичай запис "Пісні року" відбувається в грудні. Якщо, дай бог, закінчиться до цього часу війна, то, напевно, фестиваль буде, якщо ні, то проведення фестивалю під питанням", - сказав він.

Якщо ж організатори захочуть провести найстаріший музичний фестиваль на просторах російського ТБ, який бере свій початок ще з 1971 року, то на зміну іменитим зіркам їм доведеться брати "молодіжних" зірок, наприклад, Марі Краймбрері і Anna Asti. Втім, ці "зірки" теж з України. Правда, вони підтримують вторгнення РФ на свою рідну землю і геноцид українського народу.

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Ще в кінці квітня з'явився список "заборонених" українських співаків, акторів, громадським діячів.

Люди зі списку не зможуть потрапити в РФ до 2072 року, заборона почала діяти 16 квітня. Це:

  1. Макс Барських (Микола Бортник),
  2. Світлана Лобода,
  3. Євген Мільковський (лідер групи Нерви),
  4. ALEKSEEV (Микита Алексєєв),
  5. Алан Бадоєв,
  6. Андрій Бедняков,
  7. Олег Боднарчук,
  8. Святослав Вакарчук,
  9. Ян Гордієнко (блогер ЯнГо),
  10. Марина Гранкіна (Орел і Решка),
  11. Ірина Швайдак (Один в каное),
  12. Устим Похмурский (Один в каное),
  13. Ігор Дзиковський (Один в каное),
  14. Андрій Данилко (Вєрка Сердючка),
  15. Дантес (Володимир Гудков),
  16. Джамала,
  17. Іван Дорн,
  18. Надя Дорофєєва,
  19. Олексій Завгородній (Позитив)
  20. Настя Каменських,
  21. Юрій Каплан (гурт Валентин Стрикало),
  22. Тіна Кароль,
  23. Дмитро Комаров,
  24. Євген Комаровський,
  25. Дмитро Монатік,
  26. Аліна Паш,
  27. Потап (Олексій Потапенко),
  28. Антон Птушкін,
  29. Коля Серга,
  30. Міла Сивацька (актриса),
  31. Олена Синельникова (генпродюсер Орла і Решки).

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