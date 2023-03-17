Это удобрение из холодильника совершит чудо с вашими комнатными растениями!

Простое удобрение из холодильника может совершить чудо с вашими комнатными растениями. Но важно его правильно готовить и помнить, что годится оно не для всех вазонов.

Об этом пишет Telegram -канал Квіти і рослини.

Речь идет о молоке

Поливать вазоны чистым молоком не стоит, так вы можете навредить растениям. Но есть несколько рецептов "молочной" воды, которые могут пригодиться любителям домашних цветов в горшках.

Как приготовить удобрение

Рецепт №1: 100 мл свежего молока и 3 капли йода разбавить в 1 л воды.

За час до подкормки вазоны нужно полить обычной чистой водой. В сухую почву молочную воду лить нельзя.

В зависимости от размера горшка влейте 3-6 ст. л. приготовленного удобрения. Такую подкормку можно проводить раз в две недели.

Рецепт №2: 1 литр отстоявшейся воды и 1 чайная ложка молока.

Полейте растения "молочной водой". Перед этим нужно полить вазоны обычной отстоявшейся водой.

Что же хорошего в удобрении из молока?

В нем содержатся вещества азота, калия, кальция, серы, фосфора, а также магния, меди, марганца и железа. Словом, все, что нужно для быстрого роста и хорошего цветения зеленых домашних питомцев.

Молочная вода годится не для всех растений

Совершенно не подходит она для полива кактусов и других суккулентов. Также не поливайте такой водой пальмы.

А вот розы, герань, азалии, примулы, аспарагусы, фикусы любят молоко. Цветоводы говорят, что после молочной подкормки они становятся просто роскошными.

Если протирать листья фикуса обычным коровьим молоком, они станут хорошо расти, будут крепкими и здоровыми.