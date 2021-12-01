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Розкішний "Медовик" всього за 30 хвилин: розкрито секрет швидкого готування десерту

Автор: Світлана Мащенко

Один з найулюбленіших і популярних тортів серед українців - "Медовик", як правило, вимагає чимало часу і старань. Адже випекти з десяток коржів ще те завдання. Але є способи, як зробити процес готування десерту швидким, а результат - неймовірно смачним!

Рецептом торта поділилася блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Мед - 80 грам
  • Цукор - 100 грам
  • Вершкове масло - 100 грам
  • Яйця - 3 шт.
  • Сода - 1 ч. л. (без гірки)
  • Сіль - 1 щіпка
  • Борошно - 180-200 грам
  • Сметана - 400 грам
  • Цукрова пудра - 1 ст. л.

Ось так буде виглядати наш медовик:

Скрін відео

Покрокове приготування торта

Беремо мед і закладаємо його в ємність з високими стінками. Підігріваємо, перемішуючи, а коли він почне кипіти, додаємо в мед 1 чайну ложку соди. Між содою і медом відбувається реакція, поки маса не стане карамельною.

Знімаємо з вогню, додаємо в масу 100 грамів вершкового масла, вимішуємо, поки розтане.

Збиваємо три яйця, невеликими порціями додаємо цукор, дрібку солі. Поки не вийде пишна повітряна маса.

Остиглу суміш меду, соди і масла, виливаємо в яєчну. Невеликими порціями просіваємо туди борошно і перемішуємо.

Викладаємо половину тіста на силіконовий килимок або на пергамент і вирівнюємо по периметру силіконовою лопаткою. Таких коржів повинно вийти два.

Випікаємо в духовці 6-7 хвилин при температурі 160 градусів.

Підрівнюємо коржі і розрізаємо на стільки частин, скільки шарів ми хочемо отримати - від 4 до 8 шарів.

За допомогою блендера або кавомолки подрібнюємо в крихту всі обрізки.

Для крему знадобиться 400 грамів сметани жирністю 20% і столова ложка цукрової пудри - можна не збивати, а просто змішати. При цьому солодкість крему можна регулювати, як вам захочеться.

Промазуємо кожен шар сметанним кремом, посипаємо верх і боки крихтою. Після цього ставимо в холодильник, де десерту знадобиться близько чотирьох годин, щоб просочитися.

Наш розкішний медовик готовий! Всім смачного!

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