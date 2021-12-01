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Роскошный "Медовик" всего за 30 минут: раскрыт секрет быстрой готовки десерта

Автор: Светлана Мащенко

Один из самых любимых и популярных тортов среди украинцев - "Медовик", как правило, требует немало времени и стараний. Ведь выпечь с десяток коржей еще та задача. Но есть способы, как сделать процесс готовки десерта быстрым, а результат - восхитительно вкусным!

Рецептом торта поделилась блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Мед - 80 грамм
  • Сахар - 100 грамм
  • Сливочное масло - 100 грамм
  • Яйца - 3 шт.
  • Сода - 1 ч. л. (без горки)
  • Соль - 1 щепотка
  • Мука - 180-200 грамм
  • Сметана - 400 грамм
  • Сахарная пудра - 1 ст. л.

Вот так будет выглядеть наш медовик:

Скрин видео

Пошаговое приготовление торта

Берем мед и закладываем его в емкость с высокими стенками. Подогреваем, перемешивая, а когда он начнет кипеть, добавляем в мед 1 чайную ложку соды. Между содой и медом происходит реакция, пока масса не станет карамельной.

Снимаем с огня, добавляем в массу 100 грамм сливочного масла, вымешиваем, пока растает.

Взбиваем три яйца, небольшими порциями добавляем сахар, щепотку соли. Пока не получится пышная воздушная масса.

Остывшую смесь меда, соды и масла, выливаем в яичную. Небольшими порциями просеиваем туда муку и перемешиваем.

Выкладываем половину теста на силиконовый коврик или на пергамент и выравниваем по периметру силиконовой лопаткой. Таких коржей должно получиться два.

Выпекаем в духовке 6-7 минут при температуре 160 градусов.

Подравниваем коржи и разрезаем на столько частей, сколько слоев мы хотим получить - от 4 до 8 слоев.

При помощи блендера или кофемолки измельчаем в крошку все обрезки.

Для крема понадобится 400 грамм сметаны жирностью 20% и столовая ложка сахарной пудры - можно не сбивать, а просто смешать. При этом сладость крема можно регулировать, как вам захочется.

Промазываем каждый слой сметанным кремом, посыпаем верх и бока крошкой. После этого ставим в холодильник, где десерту понадобится около четырех часов, чтобы пропитаться.

Наш роскошный медовик готов! Всем приятного аппетита.

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