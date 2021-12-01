Роскошный "Медовик" всего за 30 минут: раскрыт секрет быстрой готовки десерта

Один из самых любимых и популярных тортов среди украинцев - "Медовик", как правило, требует немало времени и стараний. Ведь выпечь с десяток коржей еще та задача. Но есть способы, как сделать процесс готовки десерта быстрым, а результат - восхитительно вкусным!
Рецептом торта поделилась блогер Alina FooDee.
Вот так будет выглядеть наш медовик:
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Берем мед и закладываем его в емкость с высокими стенками. Подогреваем, перемешивая, а когда он начнет кипеть, добавляем в мед 1 чайную ложку соды. Между содой и медом происходит реакция, пока масса не станет карамельной.
Снимаем с огня, добавляем в массу 100 грамм сливочного масла, вымешиваем, пока растает.
Взбиваем три яйца, небольшими порциями добавляем сахар, щепотку соли. Пока не получится пышная воздушная масса.
Остывшую смесь меда, соды и масла, выливаем в яичную. Небольшими порциями просеиваем туда муку и перемешиваем.
Выкладываем половину теста на силиконовый коврик или на пергамент и выравниваем по периметру силиконовой лопаткой. Таких коржей должно получиться два.
Выпекаем в духовке 6-7 минут при температуре 160 градусов.
Подравниваем коржи и разрезаем на столько частей, сколько слоев мы хотим получить - от 4 до 8 слоев.
При помощи блендера или кофемолки измельчаем в крошку все обрезки.
Для крема понадобится 400 грамм сметаны жирностью 20% и столовая ложка сахарной пудры - можно не сбивать, а просто смешать. При этом сладость крема можно регулировать, как вам захочется.
Промазываем каждый слой сметанным кремом, посыпаем верх и бока крошкой. После этого ставим в холодильник, где десерту понадобится около четырех часов, чтобы пропитаться.
Наш роскошный медовик готов! Всем приятного аппетита.
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