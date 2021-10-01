Кулінар поділився простим рецептом розкішного тірамісу: впорається навіть новачок!

Тірамісу - унікальний італійський десерт, смак якого навіть складно описати тим, хто його не пробував. В його основі - вершковий сир маскарпоне, кавовий лікер, печиво савоярді і какао. Якщо раніше деякі інгредієнти були для нас недоступні і тірамісу можна було спробувати тільки готовим в закладах громадського харчування, то тепер словами "маскарпоне" і "савоярді" навряд чи когось здивуєш.

Кулінар каже, що в рецепті кількість продуктів вказано на торт розміром 20 на 20 см і висотою близько 5 см.

"Найголовніше - дайте десерту постояти в холодильнику хоча б 6 годин, A краще всю ніч", - говорить Сергій.

Так виглядає готовий торт тірамісу:

Інгредієнти для тірамісу:

Печиво савоярді (10 см) - 32 шт.

Яйця - 3 шт.

Вершковий сир маскарпоне - 0,5 кг

Цукрова пудра - 1,5 склянки

Міцна чорна кава еспресо - 100 мл

Чорний порошок какао - 100 мл

Кавовий лікер - 100 мл

Сіль, ваніль

Як приготувати торт

Заваріть велику чашку міцної чорної кави з зерен. Кава має охолонути, поки готуються креми. Яйця повинні бути виключно свіжими, так як вони не обробляються термічно.

Відокремте яєчні жовтки від білків. Жовтки перекладіть в чашу міксера, додайте 1 склянку цукрової пудри і рідку ваніль за смаком. Збийте жовтки до утворення щільної маси, яка взагалі не тече і досить щільно прилипає до насадок міксера. Додайте весь сир маскарпоне і повільно перемішайте до однорідності. Яєчна маса повинна бути схожа на крем. Поставте суміш в холодильник.

У чашу міксера випустіть яєчні білки, додайте дрібку солі. Помістіть чашу в лід або дуже холодну воду. Збивайте білки, поступово додаючи цукрову пудру - до 3 ст. л., до утворення щільної піни, яка не виливається з ємності, навіть якщо перевернути її.

За допомогою лопатки акуратно вмішайте білкову масу в жовтковий крем, щоб вони рівномірно з'єдналися, утворюючи однорідну масу. Це можна зробити і міксером, на малих обертах (в такому випадку є ризик розшарування крему).

Торт тірамісу краще формувати в скляному піддоні або формі для випічки

У глибоку миску налийте остиглу чорну каву, додайте 100 мл кавового лікеру і 100 мл кип'яченої води кімнатної температури. Змішайте все - це буде просочення для печива. Вмочати печиво в рідину треба швидко - одним рухом і відразу ж перекладати на крем. Змастіть дно форми шаром крему товщиною 1-1,5 см.

Швидко вмочуючи печиво в кавово-лікерну суміш, відразу ж викладайте його на шар крему в формі - щільно, один до одного. Таким чином заповніть всю площу форми.

Крем розділіть навпіл. Одну частину викладіть поверх шару савоярді, просоченого кавовою сумішшю, і ретельно розрівняйте від бортика до бортика. Викладіть другий шар печива, аналогічно першому.

Змастіть його всім кремом, який залишився. Розрівняйте поверхню крему, зробивши ee плоскою.

Потім насипте какао в ситечко і струшуючи, постукуючи по ньому, насипте какао рівним шаром поверх крему. Шар повинен бути однорідним і без пропусків.

Поставте форму з тортом в холодильник. Найкраще готувати десерт напередодні, щоб час просочення і охолодження становив 12 годин або більше.

Ваш ідеальний тірамісу готовий! Смачного.