З росіюшки вірити значно краще: Лободу "рознесли" через Зеленського

Світлана Лобода викликала гнів прихильників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України згідно з результатами опрацьованих 90% протоколів.

Так, опальна співачка опублікувала на своїй Instagram-сторінці фото, на якому дружина Зеленського Олена вітає чоловіка з перемогою. Лобода підписала публікацію "Шикарний поворот! Володимире, ми в вас віримо!". Також аритистка додала хештег #дабудетмир.

Лобода підтримала Зеленського і викликала гнів прихильників (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі розкритикували співачку, яка вже давно працює на благо країни-агресора, за те, що вона не має права висловлюватися про політичну ситуацію в Україні, якщо виступає, гастролює і отримує нагороди в РФ.

До того ж в день виборів президента України Лобода відправилась в концертний тур до столиці Латвії, Риги. Тому навряд чи вона взяла участь у голосуванні.

До слова, MARUV також підтримала таку позицію Лободи, поставивши лайк під публікацією.

"З росіюшки вірити значно краще, правда? Голосувати ходили?"

"Це написала артистка, яка давно зрадила країну і поїхала підкорювати Москву. Не смішіть зі своїм лицемірством";

"Світлана, яке ви маєте право говорити про українську політику?"

"Лобода паше на россіюшку і вітає Україну з миром?!"

Деякі російські прихильники Лободи сподіваються, що з приходом Зеленського до влади українці і росіяни знова стануть "братами-слов'янами".

"Сподіваюся, ми знову будемо дружити";

"Дуже хочу, що народ український став краще жити і нарешті зрозумів, що ніхто їм поганого не бажає, що росіяни люблять їх!"

"Я дуже сподіваюся, що тепер все зміниться, і ми знову станемо братами і сестрами!"

"Ага... і тут Путін почав поглядати на Галустяна з підозрою"

Проте багато хто з прихильників Лободи з РФ все ж впевнений, що у відносинах України з країною-агресоркою наврядчи щось зміниться.

"Так він же начебто проти Росії..."

"Зеленський - зло. Наскільки я пам'ятаю, він не дуже добре говорив про Росію".

"Зеленський проти Росії. Я впевнений, Зеленський стане президентом і продасть Україну Америці. І після почнеться війна з Росією";

"Ви бачили, як він на російський народ гнав? Ви що люди? Це проект американців";

"Ви що, новини не дивилися, Зеленський же сказав будь-якими шляхами забере Крим у Росії, так що тут дружби бути не може".

Нагадаємо, Світлана Лобода заплатила за свій хіт "Твои глаза", що набрав більше 133 млн переглядів і приніс виконавиці чималі гонорари, усього тисячу доларів.