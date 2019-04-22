Из россиюшки верить значительно лучше: Лободу "разнесли" из-за Зеленского

Светлана Лобода нарвалась на жесткую критику из-за политических заявлений
Светлана Лобода вызвала гнев поклонников из-за радости за победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины согласно результатам обработанных 90% протоколов.
Так, опальная певица опубликовала на своей Instagram-страничке фото, на котором жена Зеленского Елена поздравляет мужа с победой. Лобода подписала пост "Шикарный поворот! Владимир, мы в вас верим!". Также аритистка добавила хэштег #дабудетмир.
Лобода поддержала Зеленского и вызвала гнев поклонников (скрин: instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи сети раскритиковали певицу, которая уже давно работает на благо страны-агрессора, за то, что она не имеет права высказываться о политической ситуации в Украине, если выступает, гастролирует и получает награды в РФ.
К тому же в день выборов президента Украины Лобода отправилась в концертный тур в столицу Латвии, Ригу. Поэтому вряд ли она приняла участие в голосовании.
К слову, MARUV также поддержала такую позицию Лободы, поставив лайк под публикацией.
Некоторые российские поклонники Лободы надеются, что с приходом Зеленского к власти украинцы и россияне снова станут "братьями-славянами".
Однако многие поклонники Лободы из РФ все же уверены, что в отношениях Украины со страной-агрессором вряд ли что-то изменится.
Напомним, Светлана Лобода заплатила за свой хит "Твои глаза", набравший более 133 млн просмотров и принесший исполнительнице немалые гонорары, всего тысячу долларов.