Российский рэпер поддержал наступление ВСУ в Курской области: "Я желаю Украине победы"

Noize MC поддержал Украину и высказался о действиях на Курщине

В посте музыкант подчеркнул, что войну не удастся прекратить до тех пор, пока страна-агрессор Россия "не получит по зубам, не успокоится и не отступит". Поэтому наступление украинских военных в Курской области он назвал необходимым, а также пожелал нашей стране победы.

"Война - г*вно. Войны не должно быть. Но пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а потому война продолжается - в этом и проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу также работаю, что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне", - написал рэпер.

Кроме того, Иван также обратился к своим хейтерам, которые критиковали его за поддержку Украины, Израиля или других стран.

"Когда я помогал украинцам, меня проклинали соотечественники. Когда я помогал карабахским беженцам, взялись за дело азербайджанцы. Когда я помогал израильским жертвам хамасовской резни 7 октября, у меня не плюнул только ленивый", - отметил Алексеев.

"Но когда я стал помогать мирным жителям своего родного Черноземья, ленивые взяли себя в руки и поднялись с диванов. Когда мне понадобятся эксперты по вопросу, кому можно помогать, а кому нельзя, с вами свяжутся. А пока пройдите на*уй и ждите там звонка", - также написал он.

Рэпер показался в футболке "Азов" (Фото: instagram.com/noizemc)

Напоследок рэпер высказался по поводу символики, которая появилась на его футболке. Там можно увидеть поезд Азов, ранее курсировавший направлением Киев-Мариуполь. Он рассказал, что получил эту вещь в подарок от Яны Яковенко - уроженки Мариуполя, чей город разрушили российские захватчики.

"Она сама нарисовала этот принт. Яна - из Мариуполя. Ее город уничтожен российскими войсками. Во дворах - братские могилы из мирных жителей. Но я никогда от нее не слышал пожеланий, чтобы такое произошло еще с чьим-то городом", - заметил россиянин.

Что известно о позиции Noize MC и почему его критиковал Алексей Дурнев

Артист после начала полномасштабной российской агрессии поддержал нашу страну и осудил преступные действия оккупанта. Он также выступал на благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку Украины.

В 2022 году, когда россияне устроили провокацию и нанесли удар по Белгороду, рэпер заявил, что подозревал возможность таких событий, узнав, что оттуда летят ракеты, которыми Россия бьет по нашей стране.

Иван хвастался совместным фото с лидером "Бумбокса" Андреем Хлывнюком, который служит в ВСУ (Фото: instagram.com/noizemc)

Позже, когда ВСУ начала операцию в Курской области, Иван объявил о сборе помощи для ее жителей, и начал активно постить соответствующую информацию.

Эту ситуацию прокомментировал шоумен и блогер Алексей Дурнев, призвав свою аудиторию не искать "хороших россиян". По его словам, они рано или поздно покажут свое настоящее лицо и вернутся в "объятия империи".

"Ну что, наслушались своего ху***са? Каждый раз, когда вы форсите Монеточку, Дудя, Макса Коржа и других классных русских, остается только 3, 2, 1… до момента, когда они на***бут вас и вернутся в объятия империи", - заявлял Алексей.

Дурнев критиковал россиянина за поддержку жителей Курска (Фото: instagram.com/oleksii_durniev)

Известный украинец обратился к подписчикам с просьбой: переосмыслить свое отношение к "хорошим россиянам". Они, по его мнению, сначала поднимают на концертах украинские флаги, а затем собирают средства для людей, которые хотят уничтожения украинцев.