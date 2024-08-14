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Суджа под контролем ВСУ. Появилась обновленная карта боевых действий в Курской области

Среда 14 августа 2024 15:39
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Суджа под контролем ВСУ. Появилась обновленная карта боевых действий в Курской области Иллюстративное фото: ВСУ взяли под контроль ряд населенных пунктов в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники взяли под свой контроль город Суджа Курской области. Также их успехи фиксируют в ряде других населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту DeepState.

Согласно данным карты, украинские защитники теперь контролируют:

  • Суджу;
  • Любимовку;
  • Гончаровку;
  • Лебедевку;
  • Заолешенку;
  • Куриловку;
  • Плехово.

Суджа под контролем ВСУ. Появилась обновленная карта боевых действий в Курской областиФото: карта боевых действий в Курской области (нажмите, чтобы увеличить)

Стоит заметить, что целью такой операции, как отмечали в украинском Министерстве иностранных дел, является не захват российских территорий, а защита жизней украинцев.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 12 августа, Украина впервые признала, что проводит операцию в Курской области. В ее рамках под контроль была взята территория площадью около тысячи квадратных километров.

Еще вчера, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта Курской области.

При этом сегодня украинский генерал отмечал, что поиск и уничтожение врага в городе Суджа был завершен.

Более детально о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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