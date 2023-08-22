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Российский артист, который ранее осудил войну, теперь приехал петь в "ДНР"

Российская группа "Звери" приехала в "ДНР" (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Российский певец и солит группы "Звери", который ранее осудил войну в Украине, теперь "переобулся" и приехал на Донбасс развлекать оккупантов.

Об этом можно узнать из многочисленных видео в сети.

Что делает российский артист на Донбассе

Лидер группы Роман Билык теперь восторгается российской армией на Донбассе. Он даже надел бронежилет и каску и с восторгом наблюдал, как оккупанты запускали вражеские снаряды по Украине.

После этого Билык и гитарист коллектива Осипов принялись развлекать российских захватчиков. Они под гитару спели для них песни группы "Звери".

 

Роман Билык на Донбассе (Скриншот из видео)

Что раньше говорил Роман Билык

Роман Билык, который с 1989 по 1993 год проживал в Мариуполе, а также некоторое время жил в Киеве, с начала войны выступил против военных действий. Группа даже опубликовала в сети заявление.

Сам солист группы неоднократно бывал в Украине с концертами и признавался в любви. Видимо, сейчас его мнение кардинально изменилось.

Судя по всему Роман Билык пошел по стопам российской певицы Юли Чичериной, которая уже много раз оскандалилась, поддерживая на Донбассе оккупантов.

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