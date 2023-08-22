Російський артист, який раніше засудив війну, тепер приїхав співати до "ДНР"

Російський співак і солить гурту "Звірі", який раніше засудив війну в Україні, тепер "перевзувся" і приїхав на Донбас розважати окупантів.
Про це можна дізнатися із численних відео в мережі.
Лідер гурту Роман Білик тепер захоплюється російською армією на Донбасі. Він навіть одягнув бронежилет та каску і із захопленням спостерігав, як окупанти запускали ворожі снаряди по Україні.
Після цього Білик і гітарист колективу Осипов почали розважати російських загарбників. Вони під гітару заспівали для них пісні гурту "Звірі".
Роман Білик, який з 1989 по 1993 рік мешкав у Маріуполі, а також деякий час жив у Києві, з початку війни виступив проти воєнних дій. Група навіть опублікувала у мережі заяву.
Сам соліст гурту неодноразово бував в Україні з концертами та освідчувався у коханні. Очевидно, зараз його думка кардинально змінилася.
Судячи з усього, Роман Білик пішов стопами російської співачки Юлі Чичеріної, яка вже багато разів оскандалилася, підтримуючи на Донбасі окупантів.
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