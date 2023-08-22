Російський артист, який раніше засудив війну, тепер приїхав співати до "ДНР"

Що робить російський артист на Донбасі

Лідер гурту Роман Білик тепер захоплюється російською армією на Донбасі. Він навіть одягнув бронежилет та каску і із захопленням спостерігав, як окупанти запускали ворожі снаряди по Україні.

Після цього Білик і гітарист колективу Осипов почали розважати російських загарбників. Вони під гітару заспівали для них пісні гурту "Звірі".

Роман Білик на Донбасі (Скріншот із відео)

Що раніше казав Роман Білик

Роман Білик, який з 1989 по 1993 рік мешкав у Маріуполі, а також деякий час жив у Києві, з початку війни виступив проти воєнних дій. Група навіть опублікувала у мережі заяву.

Сам соліст гурту неодноразово бував в Україні з концертами та освідчувався у коханні. Очевидно, зараз його думка кардинально змінилася.

Судячи з усього, Роман Білик пішов стопами російської співачки Юлі Чичеріної, яка вже багато разів оскандалилася, підтримуючи на Донбасі окупантів.