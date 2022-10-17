Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяви о завершении мобилизации жителей города на войну с Украиной. Он не назвал число призванных, но признал, что "мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Собянина в его блоге .

"По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме", - написал он.

По его словам, пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

"Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей", - написал он.