ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

Новина українською →
Москва, Понедельник 17 октября 2022 12:33
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве Фото: мэр Москвы Сергей Собянин (РоссСМИ)
Автор: Александр Белоус

Мэр Москвы Сергей Собянин объяви о завершении мобилизации жителей города на войну с Украиной. Он не назвал число призванных, но признал, что "мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Собянина в его блоге.

"По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме", - написал он.

По его словам, пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

"Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей", - написал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации на войну против Украины 21 сентября. Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что планировалось набрать 300 тысяч человек, но точная цифра неизвестна.

По данным ГУР МО, представители правящей "верхушки" пока не могут пойти против Путина. Но они присоединятся, когда на территории России начнутся народные бунты, после того как на войте против Украины погибнут сотни тысяч жителей России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Мобилизация в России
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины