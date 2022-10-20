Мобилизация привела к бегству сотен тысяч россиян и подорвала экономику, - отчет ЦБ РФ

По мнению экономистов Банка России, приказ президента Владимира Путина о призыве 300 тысяч человек для участия в боевых действиях в Украине подорвал доверие потребителей и деловую активность. Кроме того, мобилизация окажет давление на экономику в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"В сентябре восстановление экономической активности застопорилось, и к концу месяца тенденция начала немного ухудшаться", - говорится в отчете исследовательского отдела центрального банка РФ.

"Частичная мобилизация", первая со времен Второй мировой войны, вызвала бегство из страны более 350 тысяч россиян. Согласно отчету, призыв усугубил и без того острую нехватку рабочей силы и "негативно повлиял на доверие потребителей и бизнеса".

"Изменение потребительских настроений на фоне растущей неопределенности может временно сдержать восстановление потребления в начале четвертого квартала", - говорится в сообщении. Кроме того, "сокращение рабочей силы после частичной мобилизации может осложнить усилия компаний по устранению ограничений со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы".

Документ подготовлен аналитическим отделом банка, выводы которого не всегда совпадают с официальной позицией регулятора. Ожидается, что центральный банк опубликует обновленный прогноз экономического спада в этом году на заседании по установлению ставок на следующей неделе.

В отчете также отмечены другие экономические последствия путинского вторжения в Украину, отметив, что влияние санкций США и Европы на нефтяной и высокотехнологичный секторы еще не ощущаются.

В нем также говорится, что бегство иностранных компаний с российского рынка после вторжения в феврале создало инфляционное давление, поскольку поставки основных потребительских товаров прекратились.