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Жителям Росії відсьогодні майже закрили сухопутний шлях до Європи

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 09:46
Жителям Росії відсьогодні майже закрили сухопутний шлях до Європи Фото: громадяни РФ не зможуть в'їхати до Європи через Естонію, Латвію, Литву та Польщу (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Відсьогодні громадяни РФ уже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Ці країни реалізували домовленість про спільну відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС".

Крім того Рада ЄС затвердила повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ через російське вторгнення в Україну.

Крім тог, у вересні, дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян. Це країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

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