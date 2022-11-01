Российские оккупанты планировали уничтожить Софию Киевскую: как оберегали украинскую святыню

"Меня предупредили из очень высоких кабинетов власти, что существует большая угроза разрушения Софии", - сообщила она участникам киевской международной научно-практической конференции "Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация".

Руководитель заповедника отметила, что "выдержать такое морально было очень тяжело".

"Понимали, почему агрессор нацелился именно на Софию, потому что она олицетворяет основы нашего народа - государственность, духовность, культуру, образование. Разрушить ее - это фактически уничтожить украинскую нацию", - высказалась Куковальская.

Как защищали древнюю Софию

Сотрудники заповедника начали действовать немедленно. Учитывая, что София Киевская является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому от откровенного российского варварства ее могла уберечь прежде широкая огласка в мире, говорится в сообщении.

"Вместе с министерством культуры мы начали рассылать соответствующие петиции коллегам по всему миру. Добрались даже в Латинскую Америку и Австралию", - вспоминает Неля Михайловна.

Гендиректор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Понимая, что от вражеского прямого ракетного удара тысячелетнюю Софию мало что спасет, специалисты начали срочно изучать опыт защиты исторических построек во время разных войн в мире. Была организована рабочую группу в составе инженеров и конструкторов заповедника, также подключили обширную группу экспертов.

От проектов по строительству большой наружной стены пришлось отказаться, учитывая возможность негативного влияния строительных работ на археологические памятники под самой Софией.

В конце концов, специалисты решили укрепить мешками с песком самые уязвимые объекты заповедника: часть зданий с неустойчивым конструктивом и помещения с важными художественно-архитектурными ценностями.

Всего упаковали и надежно защитили около 90 тысяч музейных экспонатов.

"Кстати, целесообразность такого подхода позже подтвердили и эксперты ICOMOS и ЮНЕСКО", - рассказали в заповеднике.

София Киевская (фото: facebook.com/SophiaKyiv)

Новая угроза

В настоящее время, кроме атак российских ракет и иранских дронов, украинскому культурному наследию грозит еще одна опасность - веерные отключения электроэнергии, что вводятся из-за разрушения оккупантами энергетических объектов страны.

"Я хочу акцентировать внимание на влажности помещения. Это сейчас будет беда для всех музеев и достопримечательностей. Из-за отключения электроэнергии не работает специальное оборудование. А капиллярный подсос влаги в стены и фундаменты происходит почти мгновенно", - рассказала Куковальская.

Гендиректор заповедника обратила внимание, что в таком случае "незаменим наш опыт использования системы BioDry".

"Она не использует электроэнергию, а питается электромагнитными волнами земли. Но эта система стоит очень дорого, нам ее поставили меценаты", - отметила она.

В ходе конференции музейщики вместе с представителями власти обсудили варианты решения этой проблемы. Для этого будут привлекать, в том числе, и заграничных партнеров.