Российские оккупанты планировали уничтожить Софию Киевскую: как оберегали украинскую святыню

Одной из приоритетных целей российских ракетных ударов по столице Украины еще с первых дней полномасштабного вторжения был национальный заповедник "София Киевская", при этом вражеские воздушные атаки создали угрозу многочисленным историческим достопримечательностям города.
Об этом рассказала гендиректор заповедника Неля Куковальская, говорится на Facebook-странице заповедника.
"Меня предупредили из очень высоких кабинетов власти, что существует большая угроза разрушения Софии", - сообщила она участникам киевской международной научно-практической конференции "Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация".
Руководитель заповедника отметила, что "выдержать такое морально было очень тяжело".
"Понимали, почему агрессор нацелился именно на Софию, потому что она олицетворяет основы нашего народа - государственность, духовность, культуру, образование. Разрушить ее - это фактически уничтожить украинскую нацию", - высказалась Куковальская.
Сотрудники заповедника начали действовать немедленно. Учитывая, что София Киевская является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому от откровенного российского варварства ее могла уберечь прежде широкая огласка в мире, говорится в сообщении.
"Вместе с министерством культуры мы начали рассылать соответствующие петиции коллегам по всему миру. Добрались даже в Латинскую Америку и Австралию", - вспоминает Неля Михайловна.
Гендиректор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская (фото: facebook.com/SophiaKyiv)
Понимая, что от вражеского прямого ракетного удара тысячелетнюю Софию мало что спасет, специалисты начали срочно изучать опыт защиты исторических построек во время разных войн в мире. Была организована рабочую группу в составе инженеров и конструкторов заповедника, также подключили обширную группу экспертов.
От проектов по строительству большой наружной стены пришлось отказаться, учитывая возможность негативного влияния строительных работ на археологические памятники под самой Софией.
В конце концов, специалисты решили укрепить мешками с песком самые уязвимые объекты заповедника: часть зданий с неустойчивым конструктивом и помещения с важными художественно-архитектурными ценностями.
Всего упаковали и надежно защитили около 90 тысяч музейных экспонатов.
"Кстати, целесообразность такого подхода позже подтвердили и эксперты ICOMOS и ЮНЕСКО", - рассказали в заповеднике.
София Киевская (фото: facebook.com/SophiaKyiv)
В настоящее время, кроме атак российских ракет и иранских дронов, украинскому культурному наследию грозит еще одна опасность - веерные отключения электроэнергии, что вводятся из-за разрушения оккупантами энергетических объектов страны.
"Я хочу акцентировать внимание на влажности помещения. Это сейчас будет беда для всех музеев и достопримечательностей. Из-за отключения электроэнергии не работает специальное оборудование. А капиллярный подсос влаги в стены и фундаменты происходит почти мгновенно", - рассказала Куковальская.
Гендиректор заповедника обратила внимание, что в таком случае "незаменим наш опыт использования системы BioDry".
"Она не использует электроэнергию, а питается электромагнитными волнами земли. Но эта система стоит очень дорого, нам ее поставили меценаты", - отметила она.
В ходе конференции музейщики вместе с представителями власти обсудили варианты решения этой проблемы. Для этого будут привлекать, в том числе, и заграничных партнеров.
Напомним, еще в марте искусствовед предупреждал, что любой удар по СБУ в Киеве приведет к разрушению Софийского собора.
Также сообщалось, что в первые дни российского полномасштабного вторжения в Украинской греко-католической церкви сообщили, что получили информацию о возможном вражеского авиаударе по Софийскому собору.