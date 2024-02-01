"Друга Ріка" едет в тур на поддержку ВСУ. Где выступят Харчишин и Ко

Украинская рок-группа "Друга Ріка" в мае порадует своих поклонников в Великобритании и Ирландии уникальным туром , который будет отличаться комбинированной концертной программой с эксклюзивной презентацией песен из будущего альбома.

В чем уникальность тура группы "Друга Ріка"

Их творчество - синергия драйва, мелодизма и нежности, которые в сочетании с откровенными текстами погружают каждого слушателя в картину своих личных переживаний.

Тур по Великобритании и Ирландии станет первым туром музыкантов. Выступления состоятся по следующему графику:

18 мая - Манчестер

19 мая - Лондон

20 мая - Глазго

21 мая - Дублин

Интересной деталью стало то, что группа решила воплотить концепцию "Другая ріка" в новой интерпретации. Группа разрабатывает специальную комбинированную программу, где часть выступления будут составлять лучшие хиты группы "Друга Ріка", представленные как в уже известном акустическом формате, так и в полноформатной аранжировке.

Также группа впервые презентует вживую несколько песен из своего будущего альбома – это вторая интересная деталь. Для того чтобы увидеть и услышать это вживую, стоит заранее приобрести билеты.

Стоит отметить, что участники группы призывают слушателей присоединиться к благотворительным аукционам, ради поддержки Вооруженных сил Украины, без устали работающих для независимого и светлого будущего Украины.

Во время тура в каждом городе состоятся аукционы концептуальных лотов, уникальные и именно они станут ценными и, надеемся, победными воспоминаниями для выигравших торги. А часть денег - пойдет на поддержку воинов и их нужды.

"Мы понимаем, что украинцы, которые сейчас находятся за границей, могут быть истощены материально, но в то же время мы должны делать все возможное и невозможное, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины в это тяжелое время", - отмечают участники группы.

Стоит сказать, что с самого начала вторжения России в Украину "Друга Ріка", как и многие их коллеги по сцене, стали проводить благотворительные концерты не только в Украине, но и за рубежом.

Благодаря поддержке своих поклонников группа уже собрала более 13 миллионов гривен для помощи украинской армии.

"Поскольку для нас это будет первый тур по Великобритании и Ирландии, мы решили сделать это выступление особым. Мы рассматривали возможность сыграть акустическую программу "Другая ріка", но решили пойти дальше. Таким образом, кроме песен в акустическом звучании, мы впервые представим несколько композиций из нашего будущего альбома", - комментирует тур фронтмен группы Валерий Харчишин.