ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские хакеры рассылают украинцам письма с опасными ссылками: что известно

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 07:17
Российские хакеры рассылают украинцам письма с опасными ссылками: что известно Фото: российские хакеры рассылают украинцам опасные письма, похищая файлы (cip.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинцев предупреждают о массовых рассылках электронных писем с вредоносными ссылками, которые совершают российские хакеры, а распространение сообщений проводится якобы от имени Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь).

Об этом передали специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Кто распространяет опасные Е-письма

Отмечается, что такая активность ассоциирована с хакерской группой UAC-0010 (Armageddon), которую связывают с российской ФСБ. Эта хакерская группировка входит в перечень наиболее активных, атакующих Украину.

Обычно злоумышленники используют болезненные и важные для украинцев темы.

Что происходит при открытии ссылок

В случае перехода по ссылке из письма на компьютере будет загружен HTML-файл, содержащий JavaScript-код, что обеспечит создание на электронном устройстве жертвы RAR-архива, например "10.11.2022.rar".

"Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Средства ТЗИ, имеющие экспертное заключение о соответствии требованиям технической защиты информации.lnk", открытие которого приведет к загрузке и запуску HTA-файла, что, в свою очередь, приведет к созданию запланированного задания и дальнейшему запуску VBScript -кода. В конце концов, на компьютер будут загружены другие вредоносные программы, в том числе для похищения файлов", - говорится в публикации.

Как маскируются хакеры

Украинцев просят обратить внимание, что такая рассылка электронных писем осуществляется с помощью сервиса @mail.gov.ua. Так, злоумышленники еще более тщательно маскируются под представителей государственных органов Украины.

"Кроме того, по-прежнему для определения IP-адреса сервера управления используется либо третьесторонний сервис (cloudflare-dns[.]com) либо Telegram", - добавили в CERT-UA.

Российские хакеры рассылают украинцам письма с опасными ссылками: что известно

Графическое изображение о ходе атаки при открытии Е-писем с вредоносными ссылками - нажмите для увеличения (фото: cert.gov.ua)

Как не стать жертвой киберпреступников

В Госспецсвязи призывают украинцев не пренебрегать главными правилами кибергигиены:

  • будьте внимательны и осторожны с любыми сообщениями, которые получаете,
  • не открывайте и не загружайте подозрительные файлы и ссылки,
  • по возможности проверяйте адресанта.

Напомним, ранее член Комитета по вопросам цифровой трансформации рассказал, могут ли российские хакеры "взломать" Дію.

А также перед этим мы сообщали, что мошенники в соцсетях предлагают "денежные выплаты".

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ шахраї Госспецсвязи Кибератака