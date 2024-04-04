"Пропаганда страха". Зачем Россия пытается притянуть Украину к теракту в Подмосковье
Российский режим пытается обвинить Украину в причастности к теракту в Подмосковье. Пропаганда Кремля использует теракт для запугивания украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Российские пропагандистские ресурсы распространяют сообщения, что отныне "законной целью российской армии" являются не только "центры принятия решений", но и все органы власти Украины, инфраструктура транспорта и связи, украинские медиа и т.д.
Пропагандистские паблики распространяют "рекомендации" для украинцев с призывами не работать на всех указанных предприятиях, чтобы якобы "не рисковать собственной жизнью".
Как отмечает Центр противодействия дезинформации, россияне используют теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" для так называемой "пропаганды страха", распространения панических настроений среди украинцев.
"Враг рассчитывает, что напуганные граждане должны склонять руководство страны к переговорам, которые дадут агрессору время на подготовку к новому наступлению. Не поддавайтесь вражеской пропаганде, доверяйте только верифицированным источникам информации", - говорится в сообщении.
Что известно о теракте
Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.
Ответственность за теракт взяла группировка ИГИЛ. Несмотря на это, россияне пытаются повесить теракт на Украину. Так, диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".
Накануне глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в Подмосковье.
При этом, по данным Bloomberg, окружение Путина не верит в его теорию о связи Украины и теракта под Москвой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.