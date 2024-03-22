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Стрельба в ТЦ под Москвой: в сети показали видео нападения

Москва, Пятница 22 марта 2024 19:58
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Стрельба в ТЦ под Москвой: в сети показали видео нападения Иллюстративное фото: в торговом центре началась стрельба и пожар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Неизвестные люди с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", который находится под Москвой, и начали стрельбу. Это удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Канал показал видео, на котором можно заметить, как двое в масках с оружием расстреливают толпу.

При этом на кадрах видно людей, которые лежат на входе в ТЦ. По предварительной информации, все они мертвы.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 марта, вечером в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" началась стрельба.

По информации российских Telegram-каналов, пострадали по меньшей мере 35 человек. Еще 15 - погибли.

После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.

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