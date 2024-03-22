Стрельба в ТЦ под Москвой: в сети показали видео нападения

Иллюстративное фото: в торговом центре началась стрельба и пожар (Getty Images)

Неизвестные люди с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", который находится под Москвой, и начали стрельбу. Это удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Канал показал видео, на котором можно заметить, как двое в масках с оружием расстреливают толпу. При этом на кадрах видно людей, которые лежат на входе в ТЦ. По предварительной информации, все они мертвы.