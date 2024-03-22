Стрельба в ТЦ под Москвой: в сети показали видео нападения
Неизвестные люди с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", который находится под Москвой, и начали стрельбу. Это удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Канал показал видео, на котором можно заметить, как двое в масках с оружием расстреливают толпу.
При этом на кадрах видно людей, которые лежат на входе в ТЦ. По предварительной информации, все они мертвы.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 22 марта, вечером в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл" началась стрельба.
По информации российских Telegram-каналов, пострадали по меньшей мере 35 человек. Еще 15 - погибли.
После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.