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В Белгородской области жалуются на атаку беспилотника на защитные сооружения

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Вторник 02 мая 2023 22:35
В Белгородской области жалуются на атаку беспилотника на защитные сооружения Иллюстративное фото: в Белгородской области жалуются на атаку беспилотника на защитные сооружения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В российской Белгородской области якобы была проведена атака на защитные сооружения. Пропагандисты обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По неподтвержденной информации, "атака" якобы произошла сегодня, 2 мая, днем.

В сети утверждают, что беспилотник "сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек, который выполнял земельные работы".

При этом отмечается, что пострадавший получил контузию и отказался от госпитализации.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня взрыв прозвучал на базе российских пограничников под временно оккупированным Симферополем.

Также мы писали, что в Белгородской области 29 апреля заявили об обстреле села Новая Таволжанка. Жалуются на поврежденные дома и линии электропередач.

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