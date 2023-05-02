В Белгородской области жалуются на атаку беспилотника на защитные сооружения

В российской Белгородской области якобы была проведена атака на защитные сооружения. Пропагандисты обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

По неподтвержденной информации, "атака" якобы произошла сегодня, 2 мая, днем.

В сети утверждают, что беспилотник "сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек, который выполнял земельные работы".

При этом отмечается, что пострадавший получил контузию и отказался от госпитализации.