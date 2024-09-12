В России плачут из-за того, что вместо LG будет OHUI. Через "а" было бы приятнее

Детали ситуации

Так, российские Telegram-каналы уже заявили, что южнокорейский бренд LG якобы хочет зарегистрировать через "Роспатент" новый товарный знак - Ohui. Под этим названием могут появиться духи, волосы, косметика и кремы.

Для россиян это представляется в "победном" контексте, будто бренды начинают возвращаться в страну-агрессоршу. Впрочем, это лишь стало новым поводом для шуток в сети и "нытья" жителей РФ.

Реакция россиян на бренд OHUI (скриншоты)

Конечно, все заметили, что новый бренд сильно напоминает нецензурное слово. И потому, как пишут пользователи, это название, но через букву "а", звучало бы приятнее.

Реакция сети (скриншоты)

И пока сеть смеется над россиянами, сами жители страны-агрессора недовольно спрашивают, какие названия появятся у них после OHUI. Им до сих пор напоминают о позорном "Вкусно и точка" - это заведения, которые должны были стать "русским ответом McDonald's".

Кстати, логотип этой сети "креативщики" украли у производителя корма для животных.

Так называемое "импортозамещение" в РФ уже стало полноценным мемом. И россияне это замечают. Поэтому заместитель председателя "Совбеза РФ" Дмитрий Медведев даже предлагал запретить это слово, ведь оно оскорбляет страну-агрессоршу и ее жителей.