Siemens не будет поставлять оборудование для турецкой АЭС, которую строит Россия

Немецкая компания Siemens Energy AG не почитает оборудование для атомной электростанции "Аккую". Это связано с тем, что ее строит российская государственная корпорация "Росатом".

Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, российский "Росатам" разместил альтернативный заказ на оборудование из Китая для первой атомной электростанции в Турции. Это связано с задержкой поставок от немецкой компании Siemens Energy AG.

Он отметил, что задержка осталась нерешенной, несмотря на обращение президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Байрактар заявил, что задержка запланированного экспорта повлекла за собой несколько месяцев задержку в строительстве электростанции вблизи средиземноморского портового города Мерсин.

"Неспособность Германии предоставить удовлетворительное объяснение задержки повлияла на проект. Однако "Росатом" уже разместил альтернативный заказ в Китае", - сказал он.

По данным источников издания, речь идет об оборудовании, которое необходимо для газоизолированной подстанции, которая будет передавать электроэнергию с АЭС стоимостью 24 миллиарда долларов в электросеть. В "Росатоме" и энергетической администрации отказались от комментариев. А представитель Siemens Energy заявил, что компания соблюдает законы об экспортном контроле.