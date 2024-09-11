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Siemens не будет поставлять оборудование для турецкой АЭС, которую строит Россия

Среда 11 сентября 2024 22:51
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Siemens не будет поставлять оборудование для турецкой АЭС, которую строит Россия Фото: АЭС "Аккую" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Немецкая компания Siemens Energy AG не почитает оборудование для атомной электростанции "Аккую". Это связано с тем, что ее строит российская государственная корпорация "Росатом".

Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, российский "Росатам" разместил альтернативный заказ на оборудование из Китая для первой атомной электростанции в Турции. Это связано с задержкой поставок от немецкой компании Siemens Energy AG.

Он отметил, что задержка осталась нерешенной, несмотря на обращение президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Байрактар заявил, что задержка запланированного экспорта повлекла за собой несколько месяцев задержку в строительстве электростанции вблизи средиземноморского портового города Мерсин.

"Неспособность Германии предоставить удовлетворительное объяснение задержки повлияла на проект. Однако "Росатом" уже разместил альтернативный заказ в Китае", - сказал он.

По данным источников издания, речь идет об оборудовании, которое необходимо для газоизолированной подстанции, которая будет передавать электроэнергию с АЭС стоимостью 24 миллиарда долларов в электросеть. В "Росатоме" и энергетической администрации отказались от комментариев. А представитель Siemens Energy заявил, что компания соблюдает законы об экспортном контроле.

Проект АЭС "Аккую"

В 2010 году Турция и Россия подписали соглашение о строительстве и эксплуатации АЭС "Аккую". Тогда же президент РФ Дмитрий Медведев ратифицировал соглашение.

Первый из четырех энергоблоков был открыт в 2023 году, а запустить его должны в этом году. АЭС должна обеспечить 10% потребностей Турции в электроэнергии.

Однако в начале июля этого года стало известно, что средства, которые корпорация "Росатом" перечисляет в Турцию для строительства атомной электростанции "Аккую" - крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта - подпадают под арест.

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