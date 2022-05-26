У Москві запропонували замінити термін "імпортозаміщення", бо він принижує Росію
В Кремлі вважають, що термін "імпортозаміщення" є принизливим і його треба замінити на "технологічну незалежність".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
"Термін "імпортозаміщення" - не найуспішніший, особливо коли маються на увазі, наприклад, компоненти виробництва. Він такий, трошки принизливий для нас. І це теж всі відчувають. Особливо коли йдеться про якесь, вибачте, барахло - у прямому значенні цього слова", - заявив Медведєв.
При цьому він додав, що "імпортозаміщення” можна замінити "технологічною незалежністю" або ж "технологічним суверенітетом".
Нагадаємо, раніше Медведєв заявляв, що Крим у складі України буде "прямим хамством" територіальної цілісності Росії. А загроза півострову у складі РФ стане приводом для початку повноцінної війни з Україною.
Також ми писали, що, за словами Медведєва, санкції проти Росії можуть призвести до нових регіональних воєн, криз і голоду в окремих країнах. При цьому першопричиною в Москві вважають саме санкції, а не те, що до них призвело.
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