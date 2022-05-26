У Москві запропонували замінити термін "імпортозаміщення", бо він принижує Росію

В Кремлі вважають, що термін "імпортозаміщення" є принизливим і його треба замінити на "технологічну незалежність".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Термін "імпортозаміщення" - не найуспішніший, особливо коли маються на увазі, наприклад, компоненти виробництва. Він такий, трошки принизливий для нас. І це теж всі відчувають. Особливо коли йдеться про якесь, вибачте, барахло - у прямому значенні цього слова", - заявив Медведєв. При цьому він додав, що "імпортозаміщення” можна замінити "технологічною незалежністю" або ж "технологічним суверенітетом".