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У Москві запропонували замінити термін "імпортозаміщення", бо він принижує Росію

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Москва, Четвер 26 травня 2022 20:45
У Москві запропонували замінити термін "імпортозаміщення", бо він принижує Росію Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (ТАРС)
Автор: Іван Носальський

В Кремлі вважають, що термін "імпортозаміщення" є принизливим і його треба замінити на "технологічну незалежність".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Термін "імпортозаміщення" - не найуспішніший, особливо коли маються на увазі, наприклад, компоненти виробництва. Він такий, трошки принизливий для нас. І це теж всі відчувають. Особливо коли йдеться про якесь, вибачте, барахло - у прямому значенні цього слова", - заявив Медведєв.

При цьому він додав, що "імпортозаміщення” можна замінити "технологічною незалежністю" або ж "технологічним суверенітетом".

Нагадаємо, раніше Медведєв заявляв, що Крим у складі України буде "прямим хамством" територіальної цілісності Росії. А загроза півострову у складі РФ стане приводом для початку повноцінної війни з Україною.

Також ми писали, що, за словами Медведєва, санкції проти Росії можуть призвести до нових регіональних воєн, криз і голоду в окремих країнах. При цьому першопричиною в Москві вважають саме санкції, а не те, що до них призвело.

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