На России с пеной у рта бесятся из-за декоммунизации в "союзном" Кыргызстане

Что так взбесило россиян

25 ноября спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев во время выступления на общенародном курултае страны призвал в срочном порядке переименовать все названия районов столицы республики на государственный язык.

Также декоммунизации подлежат и те населенные пункты, которые до сих пор носят "советские" названия.

Следует отметить, что кыргызский язык родной для почти четырех миллионов жителей страны, тогда как русский - лишь для 400 тысяч. При этом Кремль почему-то считает Кыргызстан чуть-ли не “исконно русской”.

Реакция россиян предсказуема

Представители госдумы РФ считают, что решение властей центральноазиатской республики - это "плевок в советское прошлое".

"Вся методика, которая реализуется на постсоветском пространстве, она вся абсолютно одинаковая. Начиная с Прибалтики, Украины, и сейчас докатывается до других республик, в том числе Кыргызстана", - кричит представитель КПРФ Александр Ющенко.

"Плевать в советское прошлое как минимум недальновидно, как максимум оскорбительно. Даже по отношению к своему старшему поколению, которое создавало все это", - говорит российский политик.

Естественно, виновным в том, что кыргызы хотят отойти от "совка", в думе считают "коллективный Запад".

“Русофобия и антисоветизм - это два идущих рядом движения, которые стоят в авангарде антироссийских действий. США и так называемый коллективный Запад эту методику активно внедряют на территориях бывших советских республик”, - считает российский парламентарий.