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Оккупанты в Мелитополе установили памятник Ленину. Его демонтировали в 2015 году

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Мелитополь, Суббота 05 ноября 2022 15:41
Оккупанты в Мелитополе установили памятник Ленину. Его демонтировали в 2015 году Фото: Оккупанты в Мелитополе установили памятник Ленину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 5 ноября, россияне установили памятник Ленину в оккупированном Мелитополе (Запорожская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление местного коллаборанта Владимира Рогова.

"В Мелитополь вернулся... Ленин", - говорится в сообщении.

Рогов заявил, что в Мелитополе на "свое место вернулся" памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован семь лет назад.

"Памятник вождю мирового пролетариата, который находился в Мелитополе на пересечении улиц Гетманской и Михаила Грушевского, сняли в 2015 году. Это произошло в рамках декоммунизации Украины", - заявил Рогов.

Коллаборант показал фотографии с места происшествия и заявил, что на последнем фото - Ленин в 2015 году.

Напомним, что еще в апреле в оккупированной Новой Каховке установили памятник Ленину.

Ранее сообщалось, что оккупанты установили памятник Ленину в Геническе, который был демонтирован летом 2015 года в рамках декоммунизации.

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