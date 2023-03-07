В России мать оккупанта начала искать своего сына только тогда, когда у нее закончились деньги (видео)

"Связи нет, но я была спокойна"

В сети распространилось видео, где мать российского оккупанта жалуется, что ищет своего сына. Она говорит, что связи с ним уже давно нет. Однако причиной для активных поисков стало не естественное материнское беспокойство, а отсутствие выплат за сына.

По словам россиянки, пока деньги были, она понимала, что сын в строю.

"Я была спокойна, хоть и связи не было. Но за другие месяцы мне выплаты не пришли. Тогда я начала звонить по телефону в военкомат. Их тоже удивило, почему выплат нет. Я ездила в Москву, в Министерство обороны. Там они тоже удивлены, что я ищу сына и нет выплат", - сказала мать мобилизованного.

Женщина родом из Владимирской области, недалеко от Москвы. Однако, судя по обшарпанным стенам здания на ее фоне, даже вблизи столицы России условия для жизни не самые лучшие.

В таком случае можно предположить, что на отыскание своего сына россиянка может не надеяться. Вряд ли диктаторы у власти будут беспокоиться о людях, ведь не могут даже стены отремонтировать.

Напомним, что вчера в сеть попало видео казни украинского военного россиянами. Последними словами защитника стали: "Слава Украине!" После этого прозвучала канонада выстрелов.