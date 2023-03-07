У Росії матір окупанта почала шукати свого сина тільки тоді, коли в неї закінчилися гроші (відео)

"Зв'язку немає, але я була спокійна"

У мережі поширилося відео, де мати російського окупанта бідкається, що шукає свого сина. Вона каже, що зв'язку з ним немає вже давно. Проте причиною для активних пошуків стало не природне материнське занепокоєння, а відсутність виплат за сина.

За словами росіянки, поки гроші були, вона розуміла, що син у строю.

"Я була спокійна, хоч і зв'язку не було. Але за інші місяці мені виплати не прийшли. Тоді я почала телефонувати до військкомату. Їх теж здивувало, чому виплат немає. Я їздила до Москви, в Міністерство оборони. Там вони теж здивовані, що я шукаю сина і немає виплат", - сказала мати мобілізованого.

Жінка родом із Володимирської області, що неподалік Москви. Проте, судячи з обшарпаних стін будівлі на її фоні, навіть поблизу столиці Росії умови для життя не найкращі.

У такому разі можна припустити, що на знайдення свого сина росіянка може не сподіватися. Навряд чи диктатори при владі будуть непокоїтися про людей, адже не можуть навіть стіни відремонтувати.

Нагадаємо, що вчора в мережу потрапило відео страти українського військового росіянами. Останніми словами захисника стали: "Слава Україні!" Після цього прозвучала канонада пострілів у нього.