В Осло 73-летний мужчина включил в колонках сирену под домом россиян (видео)

В Осло 73-летний мужчина решил напомнить семьям российских дипломатов, как чувствуют себя люди в Украине. Норвежец пришел под дом россиян с колонкой и включил на ней сигнал о воздушной тревоге.

Подробности поступка норвежца

В ночь на 24 февраля 73-летний житель Осло Хетиль Кране пришел во двор многоквартирного дома, где живут семьи российских дипломатов. С собой он принес большую звуковую колонку, и включил на полную мощность.

Из нее всю ночь звучала сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Отметим, что на мужчине была одета футболка с надписью "Проснись, русский".

Смотрите на видео, как все происходило.

Как отреагировали украинцы

В комментариях под видео украинцы похвалили отвагу норвежца, а некоторые отметили, что можно брать колонки и побольше.