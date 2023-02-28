В Осло 73-летний мужчина включил в колонках сирену под домом россиян (видео)
В Осло 73-летний мужчина решил напомнить семьям российских дипломатов, как чувствуют себя люди в Украине. Норвежец пришел под дом россиян с колонкой и включил на ней сигнал о воздушной тревоге.
Видео опубликовал в Facebook Константин Андриюк.
Подробности поступка норвежца
В ночь на 24 февраля 73-летний житель Осло Хетиль Кране пришел во двор многоквартирного дома, где живут семьи российских дипломатов. С собой он принес большую звуковую колонку, и включил на полную мощность.
Из нее всю ночь звучала сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Отметим, что на мужчине была одета футболка с надписью "Проснись, русский".
Смотрите на видео, как все происходило.
Как отреагировали украинцы
В комментариях под видео украинцы похвалили отвагу норвежца, а некоторые отметили, что можно брать колонки и побольше.
- Такий флешмоб має бути по усіх країнах Європи.
- Супер, і звуки прильотів ще включіть!
- Величезна подяка чоловіку!
- Маленька, треба було більшу колонку брати, або дві.
- А тим у*людкам пофіг. Їм все пофіг.
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