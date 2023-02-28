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В Осло 73-летний мужчина включил в колонках сирену под домом россиян (видео)

Новина українською →
Осло, Вторник 28 февраля 2023 09:29
В Осло 73-летний мужчина включил в колонках сирену под домом россиян (видео) Мужчина включил семьям российских дипломатов сирену (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

В Осло 73-летний мужчина решил напомнить семьям российских дипломатов, как чувствуют себя люди в Украине. Норвежец пришел под дом россиян с колонкой и включил на ней сигнал о воздушной тревоге.

Видео опубликовал в Facebook Константин Андриюк.

Подробности поступка норвежца

В ночь на 24 февраля 73-летний житель Осло Хетиль Кране пришел во двор многоквартирного дома, где живут семьи российских дипломатов. С собой он принес большую звуковую колонку, и включил на полную мощность.

Из нее всю ночь звучала сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Отметим, что на мужчине была одета футболка с надписью "Проснись, русский".

Смотрите на видео, как все происходило.

Как отреагировали украинцы

В комментариях под видео украинцы похвалили отвагу норвежца, а некоторые отметили, что можно брать колонки и побольше.

  • Такий флешмоб має бути по усіх країнах Європи.
  • Супер, і звуки прильотів ще включіть!
  • Величезна подяка чоловіку!
  • Маленька, треба було більшу колонку брати, або дві.
  • А тим у*людкам пофіг. Їм все пофіг.

Как мы ранее сообщали, украинский футболист в Турции снял и выбросил в мусорку российский флаг.

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