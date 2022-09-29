В Днепре раздались громкие взрывы
В Днепре, 29 сентября, раздались взрывы. В городе объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Через три минуты местные жители услышали звуки взрывов. На данный момент официальной информации о взрывах нет.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В убежищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.
Обновлено 22:55
Днепровский городской голова Борис Филатов призвал не выходить из укрытий.
"Ждем официальных разъяснений от военной администрации", - заявил Филатов.
Напомним, что ночью в Запорожье и Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Напомним, российские оккупанты 28 сентября ударили ракетами по Кривому Рогу . Один снаряд попал в предприятие по переработке зерновых.
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