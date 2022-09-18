Навіть ношені жіночі труси: як "друга армія" ганьбилася в Ізюмі (відео)

Після звільнення Ізюма продовжують спливати свідчення не тільки звірств окупантів, але і їхньої ганебної поведінки.

Дивіться нижче в матеріалі Styler фото та відео свідчень безчинств "другої армії світу".

Місцева мешканка емоційно розповідає: окупанти не геньбували нічим: навіть ношена білизна для них була трофеями.

"Крали все. Ото що казали про них - унітази - це чиста правда. Не тільки унітази та машинки… Вони крали навіть ношені труси і ліфчики жіночі. Все забирали: чашки, кружки, ложки, доріжки, коври знімали, труси", - розповіла жінка.

Коли окупанти повтікали зі своєї "бази", все награбоване вони взяти не змогли. Там полишалися холодильники, стільці, посуд, жіноче, дитяче взуття...

А ось так окупанти жили. В бруді, в смітті... Коротше кажучи, "як вдома".

Фото: t.me/kharkivlife