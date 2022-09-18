ua ru
Нд, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Навіть ношені жіночі труси: як "друга армія" ганьбилася в Ізюмі (відео)

Новость на русском →
Ізюм, Неділя 18 вересня 2022 08:57
Навіть ношені жіночі труси: як "друга армія" ганьбилася в Ізюмі (відео) Колаж РБК-Україна: Як окупанти ганьбилися в Ізюмі
Автор: Світлана Мащенко

Після звільнення Ізюма продовжують спливати свідчення не тільки звірств окупантів, але і їхньої ганебної поведінки.

Дивіться нижче в матеріалі Styler фото та відео свідчень безчинств "другої армії світу".

Місцева мешканка емоційно розповідає: окупанти не геньбували нічим: навіть ношена білизна для них була трофеями.

"Крали все. Ото що казали про них - унітази - це чиста правда. Не тільки унітази та машинки… Вони крали навіть ношені труси і ліфчики жіночі. Все забирали: чашки, кружки, ложки, доріжки, коври знімали, труси", - розповіла жінка.

Коли окупанти повтікали зі своєї "бази", все награбоване вони взяти не змогли. Там полишалися холодильники, стільці, посуд, жіноче, дитяче взуття...

А ось так окупанти жили. В бруді, в смітті... Коротше кажучи, "як вдома".

Навіть ношені жіночі труси: як &quot;друга армія&quot; ганьбилася в Ізюмі (відео)Навіть ношені жіночі труси: як &quot;друга армія&quot; ганьбилася в Ізюмі (відео)Навіть ношені жіночі труси: як &quot;друга армія&quot; ганьбилася в Ізюмі (відео)

Фото: t.me/kharkivlife

Нагадаємо, що 11 вересня стало відомо про остаточне звільнення міста Ізюм Харківської області.

Раніше ми показували жахливе відео руйнувань, яких окупанти завдали в місті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків изюм Війна Росії проти України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя