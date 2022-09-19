Росіяни готуються до відступу під Херсоном та побоюються втратити Донецьку область, - ISW

Російські військові у західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції під час контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, характерного для падіння оборони під Харковом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Декілька підрозділів РФ впали на деяких ділянках російської лінії фронту, дозволивши українцям просунутися вперед у Херсонській області.

Українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжуватимуть блокувати російські наземні лінії зв'язку та продовжуватимуть свій наступ, зазначають аналітики.

Минулого тижня російське командування наказало "не відступати" всім підрозділам, дислокованим на Донбасі, вимагаючи утримувати свої позиції незалежно від розвитку ситуації.

Як зазначають в ISW, такий наказ говорить про те, що Росія не виключає швидкого контрнаступу ЗСУ в Донецькій області, а також не довірять бойовим можливостям своїх підрозділів на цьому напрямі.

Інші ключові висновки аналітиків ISW

Президент Росії Володимир Путін, схоже, все більше покладається на нерегулярні, погано навчені добровольчі та проксі-підрозділи, а не на спроби відновити пошкоджені чи знищені звичайні підрозділи російських сухопутних військ.

Формування нерегулярних, поспіхом навчених підрозділів мало додає бойової сили російським силам, що воюють в Україні.

Українські сили продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл на Харківщині, попри спроби Росії їх стримати.

Російські війська зазнали величезних втрат у живій силі та техніці в боях за схід України і особливо під час українського контрнаступу на Харків. Декілька російських бронетанкових та механізованих підрозділів, ймовірно, були фактично знищені.

Нагадаємо, що українські військові звільнили вже понад 421 населений пункт у Харківській області.

Українським захисникам вдалося форсувати річку Оскіл.

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