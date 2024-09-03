Россияне баллистикой атаковали учебное заведение в Полтаве: реакция украинских звезд

Во вторник, 3 сентября, российские оккупационные силы нанесли удар двумя баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве. В результате атаки погибли 47 человек, 206 получили ранения.

Украинские звезды отреагировали на ужасающее преступление оккупантов. Они выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Екатерина Осадчая

"Полтава, соболезнования родственникам погибших. Страшная трагедия", - написала ведущая.

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Маша Ефросинина

"Полтава…Это все невыносимо. Мои соболезнования всем", - выразилась знаменитость.

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Надя Дорофеева

"Полтава... Родные, какой кошмар", - прокомментировала трагедию певица.

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Андрей Бедняков

"Полтава…Искренние соболезнования семьям погибших…Огромное количество погибших и раненых. В то же время главный убийца и террорист планеты шагают по своим ножкам Монголией и плюют на все эти международные уголовные суды и организации. Ему жмут руки, обнимают…А где-то в Украине из-под завалов достают тела людей…", - возмутился шоумен.

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Владимир Дантес

"Полтава! Большая потеря. Сострадание и поддержка вам", - высказался артист.

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Настя Каменских

"Сегодняшняя трагедия в Полтаве вновь оставила раны на сердце каждого украинца. Российский удар унес жизни 47 человек, а более 200 получили ранения. Учебное заведение и больница - места, где мы растим будущее и сохраняем жизнь, РФ превратила в поле жестокости и боли. Ежедневные обстрелы, потеря близких, страх и тревога - это реальность, в которой ныне живут украинцы, я с тобой...”, - написала исполнительница.

Ксения Мишина

"Полтава... люди... держитесь... Как это все тяжело", - прокомментировала актриса.

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Ольга Сумская

"Полтава!! Ужас… Глубокие соболезнования", - высказалась артистка.

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