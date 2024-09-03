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Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок

Вівторок 03 вересня 2024 18:25
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Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок Українські зірки відреагували на ракетний удар Полтави (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У вівторок, 3 вересня, російські окупаційні сили завдали удару двома балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві. Унаслідок атаки загинули 47 осіб, 206 дістали поранення.

Українські зірки відреагували на жахливий злочин окупантів. Вони висловлюють співчуття постраждалим та сім'ям загиблих.

Катерина Осадча

"Полтава, співчуття родичам загиблих. Страшна трагедія", - написала ведуча.

Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок

Скріншот

Маша Єфросиніна

"Полтава…Це все нестерпно. Мої співчуття всім", - висловилася знаменитість.

Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок

Скріншот

Надя Дорофєєва

"Полтава…Рідні, який кошмар", - прокоментувала трагедію співачка.

Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок

Скріншот

Андрій Бєдняков

"Полтава…Щирі співчуття родинам загиблих…Величезна кількість загиблих та поранених.. Водночас головний вбивця та терорист планети крокує своїми ніжками Монголією та плює на всі ці міжнародні кримінальні суди та організації. Йому тиснуть руки, обіймають…А десь в Україні з-під завалів дістають тіла людей…", - обурився шоумен.

Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок

Скріншот

Володимир Дантес

"Полтава! Велика втрата. Співчуття і підтримка вам", - висловився артист.

Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок

Скріншот

Настя Каменських

"Сьогоднішня трагедія в Полтаві знов залишила рани на серці кожного українця. Російський удар забрав життя 47 людини, а понад 200 отримали поранення. Учбовий заклад і лікарня - місця, де ми ростимо майбутнє та зберігаємо життя, рф перетворила на поле жорстокості та болю. Щоденні обстріли, втрата близьких, страх і тривога - це реальність, в якій нині живуть українці. Полтаво, я з тобою...", - написала виконавиця.

Ксенія Мішина

"Полтава… люди… тримайтеся… Як це все важко", - прокоментувала акторка.

Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок

Скріншот

Ольга Сумська

"Полтава!! Страхіття… Глибокі співчуття", - висловилася артистка.

Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: реакція українських зірок

Скріншот

Раніше Єфросиніна висловилася про розлуку з чоловіком-військовим.

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