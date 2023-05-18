Мифы об украинской вышиванке, которые нам навязали в СССР

Каждый год каждый третий четверг мая в Украине и за ее пределами отмечают день вышиванки. Она давно стала национальным символом украинского народа, а в последнее время приобрела еще более сильное значение. Ведь идентифицирует украинский народ как самобытный и с неповторимой историей. Однако вместе с тем вокруг вышиванки существует немало мифов.

"Червоне - то любов, а чорне - то журба"

По крайней мере, так писал в своем стихотворении "Два кольори" Дмитрий Павлычко, однако вышиванки это никак не касается. На самом деле, черные рубашки впервые появились в Тернопольской области в Борщевском районе, где люди разводили черных овец. Такая одежда не теряет цвет с течением времени, в отличие от крашеных материалов.

На украинской вышиванке всегда изображают цветы

На самом деле вышиванка является довольно минималистическим элементом наряда, а целые вышитые букеты появились в 20 веке с развитием промышленности. Интересно, что чем старше женщина, тем меньше вышивки было на ее одежде. Таким образом, после 60 лет женщина имела право одеть много вышитую рубашку только дважды в год - на Рождество и Пасху.

Вышиванки надевали только по праздникам

Наши предки носили сорочки повседневно. Единственное, что каждая из них имела свое предназначение. Например, женщины каждый день могли носить длинные рубашки чуть выше пяток с широким поясом и платком, а мужчины - рубашки до колен с шерстяным поясом или ремнем. Такая обыденная рабочая рубашка называлась "хлоп'янка".

Вышитые рубашки часто носили в повседневной жизни (фото: исторические архивы)

Была также праздничная или воскресная рубашка, когда нужно было идти в церковь. Такая одежда была сдержанно украшена и дополнена дукачами, то есть бусами.

Белая вышивка - удовольствие для бедных

Белые нити - далеко не о бедности, а наоборот о великолепии и нарядности. Белая вышивка считается древнейшей. Иногда можно увидеть настолько густую вышивку, что кажется, будто это сплошное кружево. Поэтому такие вещи были очень ценными и дорогими.

Украинская и русская вышиванки похожи

Русская рубашка называется "косоворотка" и имеет совершенно другой орнамент и смысл. Прежде разрез в косоворотки сбоку, а не посередине. Вышивка наносится только на левую сторону рубашки и может быть вертикальной или косой полоской. К тому же первые признаки вышиванок в Украине приписывают эпохе энеолита, а в Московии косоворотки появились только в 15 веке.

Российская косоворотка по сравнению с вышиванкой

Изготовлением вышиванки занимались только женщины

В основном ткачеством и шитьем занимались действительно женщины. Но в некоторых регионах это ремесло любили мужчины. В частности, об этом пишет исследователь и инженер Эрих Кольбенгаер: "Ткацькими домашніми роботами займається в Русинів і Румунів на Буковині майже виключно жіноцтво і рідко коли бувають мущини, що вишивають або тчуть".

В СССР было запрещено носить вышиванки

Несмотря на желание создателей тоталитаризма уничтожить украинское и оросить его, вышиванку в Союзе не запрещали носить. Однако это было своеобразным нарушением негласных корпоративных норм советской культуры. В 1950-х вышиванку носил даже Хрущев, а вот при Брежневе национальную рубашку приписали к признакам диссидентов и полностью запретили.

Детальнее об опровержении каждого мифа смотрите в видео на YouTube-канале РБК-Украина: