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Россия обновила список запрещенных артистов: кто туда попал

Запрещенные артисты в РФ (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Российские СМИ распространили новый список запрещенных артистов. В перечне представлено 79 музыкантов и групп, включая «аполитичных» и сторонников власти Путина.

Кто вошел в список - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Так, большинство исполнителей в стоп-листе выступают на русском языке. Это Гуф, Джиган, Макс Корж, Иван Ургант, Инстасамка, Тима Белорусских, Скриптонит, ЛСП, kizaru, Анна Седокова, Big Baby Tape, Jah Khalib, OG Buda, Markul.

В список также включили и зарубежных звезд (Beyonce, Lana del Rey, Metallica и других). Всего в нем 79 имен: комики, музыканты и другие артисты.

По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, "новый список "запрещенных“ артистов - происки конкурентов, которые пытаются лишить человека выступлений и контрактов".

Скриншот

Он заверил, что не имеет к нему никакого отношения.

"Это не наш список, мы к этому никакого отношения не имеем, не понимаем, кто это делает. Бывало, что нормальные артисты, которые всегда поддерживали власть, вдруг появляются в этих списках. После с ними прекращают контракты, усложняется концертная деятельность. Думаю, это делают какие-то конкуренты. Таким образом убирают нормальных людей с рынка шоу-бизнеса. Кроме артистов, в этих списках иногда попадаются и чиновники, которые реально работают на благо Родины и не были замечены в каких-то коррупционных делах", - заявил путинист.

А тем, кто поддерживает власть, но все равно попал в перечень, пропагандист посоветовал обращаться в правоохранительные органы и инициировать проверку.

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