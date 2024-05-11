Россия, Беларусь, Молдова: украинцы, которые представляли другие страны на Евровидении

Анастасия Приходько

В 2009 году на Евровидении от России выступила украинская певица Анастасия Приходько. На тот момент она уже достигла определенного успеха в стране-агрессоре: победила на "Фабрике звезд-7" и заключила контракт с продюсером Константином Меладзе.

В декабре 2008-го исполнительница приняла участие в украинском национальном отборе с украиноязычной песней "Мамо", однако возник скандал, и право представить Украину было передано другой артистке - Светлане Лободе.

Команда Приходько перевела куплеты песни на русский язык, оставив припев на оригинальном (украинском).

С этой версией композиции она победила на российском отборе и выступила на 54-м Евровидении, которое проходило в Москве.

Несмотря на сильные вокальные данные, Настя заняла лишь 11-е место, набрав 91 балл.

Alekseev

В 2018 году певец Alekseev представлял Беларусь на Евровидении с песней "Forever". Он объяснил свое решение тем, что испытывает очень теплые чувства к этой стране и хотел выразить благодарность всем белорусским фанатам.

На самом конкурсе, который проходил в Лиссабоне (Португалия), Алексей выступил в первом полуфинале, однако в финал пройти не смог.

Эдуард Романюта

А вот украинский исполнитель Эдуард Романюта был представителем Молдовы на музыкальном конкурсе 2015 года.

Тогда Украина отказалась от участия из-за событий на востоке страны, а также из-за сложной экономической и политической ситуации.

Романюта решил попробовать свои силы на молдавском национальном отборе с песней "I Want Your Love" и одержал победу. Таким образом, он получил право представлять страну на конкурсе в Вене (Австрия).

Выступив в первом полуфинале под номером 1, он набрал недостаточное количество баллов и не прошел в финал.