На Рош га-Шана в Умані хасиди повинні дотримуватися карантинних норм, в Ізраїлі їх чекає тест, - Бродський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів зустріч із послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським. Вони обговорили організацію паломництва брацлавських хасидів до міста Умань у період святкування Рош га-Шана.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Громадянам Ізраїлю встановлено чіткий припис:
- пройти тестування на COVID-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення,
- дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством.
"Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Монастирський повідомив, що в місті розгорнуто ситуаційний центр поліції та налагоджено ефективний обмін оперативною інформацією між українською та ізраїльською сторонами.
Як відомо, уряд Ізраїлю призначив Бродського послом в Україні. На початку серпня він прибув до України.
Ми підготували для вас цікаве відео про нашого нового посла Ізраїлю в Україні Michael Brodsky! Посол Бродський розповів українською мовою про себе, свою сім'ю та очікування від роботи, а також привітав українців з Днем Незалежності! Обов'язково до перегляду!Posted by Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine on Thursday, August 26, 2021