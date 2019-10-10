ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірна Португалії втратила ще одного гравця перед матчем з Україною

Новини » Спорт    10.10.2019 - 14:07
Збірна Португалії втратила ще одного гравця перед матчем з Україною
Фото: тренування гравців збірної Португалії (facebook.com/PORTUGAL)

Карвалью покинув розташування команди слідом за Рафа Сілвою

Збірна Португалії втратила ще одного з ключових виконавців напередодні матчів кваліфікації Євро-2020. Про це повідомляється на сайті Федерації футболу Португалії.

Напередодні після тренування було вирішено відправити зі збору півзахисника "Бетіса" Вільяма Карвалью. Лікарі провели тести і з'ясували, що через пошкодження футболіст не зможе зіграти ні з Люксембургом (11 жовтня, Лісабон), ні з Україною (14 жовтня, Київ).

Замість Карвалью в терміновому порядку був викликаний півзахисник англійського "Евертона" Андре Гомеш.

У відборі до Євро-2020 Вільям Карвалью провів всі чотири матчі збірної Португалії (без замін) і забив два голи.

Раніше розташування португальської збірної для проходження додаткового медичного обстеження та лікування залишив форвард "Бенфіки" Рафа Сілва.

Турнірне становище у групі В: Україна має 13 очок після 5 ігор, Португалія - ​​8 (4), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (5), Литва - 1 (5).

11 жовтня збірна України в Харкові прийме команду Литви.

Нагадаємо, Роналду увійшов в заявку збірної Португалії на матч з Україною.

Дві збірні втратили шанси обігнати Україну у відборі на Євро-2020 Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи
Новини України Збірна УкраїниПортугалияотборЄвро-2020Футбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся