Рокот крумпли: рецепт закарпатского блюда из картофеля

Рокот крумпли - традиционное блюдо Закарпатья, которое готовили из отварного картофеля, яиц и колбасок. Ингредиенты запекали в печи, залив сливочным соусом и посыпав сыром для корочки.

О том, как готовить закарпатское блюдо рокот крумпли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулинарные проделки".

Что нужно для блюда рокот крумпли

Для того, чтобы приготовить рокот крумпли по рецепту из Закарпатья, необходимы эти ингредиенты:

картофель - 1 кг

подчеревина копченая - 100 г

колбаса домашняя - 300 г

сыр твердый - 160 г

яйца - 8 шт.

лук - 1 шт.

молоко - 130 г

сливки - 300 г

соль - 1 ч. л.

перец черный - 0,5 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

Как готовить рокот крумпли

Для приготовления закарпатского блюда рокот крумпли необходимо отварить картофель, не снимая с него кожуру - так картофель не потеряет форму. Также нужно сварить вкрутую 6 яиц. Когда они остынут, их нужно почистить и нарезать кружочками толщиной 1 см.

Как готовить рокот крумпли с яйцами (скриншот / Кулинарные проделки)

Почистьте лук и нарежьте его полукольцами. С отваренного картофеля снимите кожуру и нарежьте корнеплоды кружочками толщиной 1 см.

Как готовить рокот крумпли (скриншот / Кулинарные затеи)

Для этого закарпатского блюда использовали копченую или домашнюю колбасу, к которой добавляли паприку. Однако этот ингредиент можно заменить на ветчину или отварное мясо.

Жареную домашнюю колбасу нарежьте на толстые кружочки. Подкопченную подчеревину нужно нарезать на тонкие кусочки.

Для соуса смешайте 250 г жирных сливок со 100 г молока или используйте 350 г сметаны. Добавьте к смеси 2 желтка, белки не используются для выпекания блюда.

Добавьте к соусу 1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки и 0,5 ч. л. паприки. После этого еще раз перемешайте заливку до однородной консистенции.

Смажьте горшочек или стеклянную форму для выпекания сливочным маслом. Выложите тонкий слой картофеля, на него - слой колбаски и лук.

Затем выложите слой нарезанных отварных яиц, а на них - копченую подчеревину. Залейте 2-3 половника соуса и повторите слои ингредиентов до их окончания, после чего вылейте оставшийся соус. Верхним слоем блюда должен быть картофель.

Натрите сыр на крупной терке, добавьте к нему оставшиеся сливки и молоко. Выложите слой на верх блюда и слегка разровняйте ложкой.

Как готовить рокот крумпли (скриншот / Кулинарные проделки)

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте рокот крумпли в течение 40 минут. В течение первых 25 минут выпекания блюдо нужно готовить под крышкой, а затем снять крышку для образования золотистой корочки.