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Пологи Меган Маркл: принц Гаррі може пропустити народження дитини

STYLERЖиття    28.04.2019 - 11:24
Пологи Меган Маркл: принц Гаррі може пропустити народження дитини
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі не може залишити свої обов'язки, навіть незважаючи на народження дитини

Меган Маркл залишиться без свого чоловіка під час пологів, які можуть відбутися сьогодні, 28 квітня. Про це повідомляє британське видання Express, посилаючись на численні чутки.

Королівську сім'ю зможе підтримати мама герцогині Сассекської Дорія Рэгланд, яка нещодавно прилетіла в Англію, щоб бути зі своєю дочкою під час народження першої дитини. Але принца Гаррі поруч не буде, оскільки йому необхідно виконувати свої обов'язки.

Кожен рік принц Гаррі вітає тисячі бігунів, які беруть участь у щорічному Лондонському марафоні. Крім того, герцог вручить медалі тим, хто фінішує першим.

Принц Гаррі не збирається скасовувати цю традицію сьогодні, незважаючи на припущення, що Меган може народити вже зараз.

Пологи Меган Маркл: принц Гаррі може пропустити народження дитини

Меган Маркл (фото: Getty Images)

"Лондонський марафон - надзвичайна сила добра", - заявив принц Гаррі у своєму зверненні до учасників забігу.

Крім того, герцог Сассекський підкреслив, що це найбільший одноденний захід по збору коштів на планеті. Марафон допомагає сотням благодійних організацій в країні і за кордоном надавати життєво важливі послуги тим, хто їх найбільше потребує.

Він також додав, що в цьому році на Лондонському марафоні Virgin Money загальний збір коштів на благодійність перевищить рекордні 1 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що за словами королівських джерел, Вільям і Гаррі майже не розмовляють один з одним, хоча раніше брати були дуже близькі. Сварка виникла між чоловіками, а тільки потім це також позначилося і на відносинах між їхніми дружинами Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл разом з медиками вже приготувалася до появи королівського малюка.

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