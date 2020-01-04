Батькам новонароджених малюків приготували приємний сюрприз: подробиці

В Україні почала працювати комплексна послуга "єМалятко", яка значно спростить життя батьків новонароджених малюків. За допомогою сервісу можна буде отримати відразу до десяти послуг по одній заяві. Радісною новиною поділився прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Перший тестовий запуск сервісу провели у Харківському міському перинатальному центрі. Батьки змогли офіційно оформити свідоцтво про народження малюка, одноразову допомогу від держави при народженні та інші необхідні документи.

Таким чином, годуючим мамам вперше не доведеться залишати малюка, щоб прописати дитину або оформити інші документи пов'язані з її появою на світ.

"Це абсолютно унікальна історія для України. Батьки з моменту народження дитини будуть витрачати більше часу на її виховання замість тривалого оформлення різних пакетів документів", - заявив Гончарук.

Які послуги надає "єМалятко":

державна реєстрація народження дитини;

реєстрації місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні;

реєстрація новонародженого в електронній системі охорони здоров'я;

реєстрація дитини в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;

визначення походження народженої дитини, якщо батьки не одружені;

визначення належності до громадянства України;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

призначення допомоги багатодітним сім'ям.

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При цьому в уряді пообіцяли, що до кінця січня "єМалятко" почне працювати ще в десяти українських містах, серед яких Київ, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Рівне, Кривий Ріг, Львів, Луцьк, Вінниця, Маріуполь.