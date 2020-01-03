Комплексна послуга "єМалятко" запрацює у 10 містах до кінця січня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Харків - перше місто, у якому тестують послугу

Комплексна послуга єМалятко до кінця січня 2020 року запрацює у 10 українських містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Зазначається, що сьогодні у Харківському міському перинатальному центрі батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою, яку заповнили у самому Центрі. За словами Гончарука, батькам не довелось заповнювати 37 форм.

"До кінця цього місяця це стане можливим ще в 10 українських містах. Зокрема, Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі", - написав прем'єр.

Він пояснив, що за однією заявою батьки зможуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті “Дія”.

Якими послугами можна буде скористатися:

Державна реєстрація народження дитини; Реєстрації місця проживання народженої дитини; Призначення допомоги при народженні дитини; Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї; Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; Визначення належності дитини до громадянства України; Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; Призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві соціальної політики заявили, що у 2020 році розмір допомоги при народженні дитини не зміниться.

РБК-Україна писало, що уряд збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях