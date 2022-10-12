В Запорожье из-под завалов дома после обстрела спасли семью с ребенком (видео)
В Запорожье спасли семью, которая оказалась под завалами из-за ракетного удара ночью среды, 12 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом. Он частично разрушился. Под завалами оказалась целая семья, которая пряталась от обстрелов в погребе.
"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.
Медицинская помощь спасенным, к счастью, не понадобилась.
Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".
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