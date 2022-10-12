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В Запорожье из-под завалов дома после обстрела спасли семью с ребенком (видео)

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Запорожье , Среда 12 октября 2022 08:54
В Запорожье из-под завалов дома после обстрела спасли семью с ребенком (видео) Фото: из-под завалов дома после обстрела Запорожья 12 октября спасена семья с ребенком (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье спасли семью, которая оказалась под завалами из-за ракетного удара ночью среды, 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом. Он частично разрушился. Под завалами оказалась целая семья, которая пряталась от обстрелов в погребе.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь спасенным, к счастью, не понадобилась.

Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

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